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09 Ağustos 2018 13:18

Tıra yol vermek için duran 5 araç birbirine girdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-130 karayoluna çıkacak tıra yol vermek isterken yavaşlayan 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Tıra yol vermek için duran 5 araç birbirine girdi

09 Ağustos 2018 13:18


Kaza, saat 11.00’da Sanayi Mahallesi D-130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi kenarından yola çıkacak bir tır için, D-130 yolu Gölcük istikametinde duran bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza sonrası duramayan 2 otomobil ve bir kamyonetin de karıştığı trafik kazasında 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada polis ekiplerince araçlar yol kenarına alınarak kaza hakkında inceleme başlatıldı.




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