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22 Mayıs 2018 10:14

Tırda yüklü demir inşaat iskelelerinden eroin fışkırdı

Kocaeli’de demir inşaat iskelesi yüklü tırda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda demirlerin içerisine zulalanmış halde 129 kilogram eroin ele geçirildi.

Tırda yüklü demir inşaat iskelelerinden eroin fışkırdı

22 Mayıs 2018 10:14

Konu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Kocaeli Narkotik Şuçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. 21 Mayıs günü harekete geçen ekipler, Doğu illerinden gelen inşaat malzemesi yüklü tırı Kocaeli’de geçişinde durdurdu. Tırda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, köpeğin demirlere yoğunlaşması üzerine ekipler tonlarca demiri tırdan indirerek kesmeye başladı. Uçları kesilen boruların içinden çıkan ipi çeken ekipler, 930 paket halinde boruların içerisine zulalanmış 129 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.


Polis kameralarında saniye saniye görüntülenen operasyonda, polis ekiplerinin belirlediği tır, arama noktasına alınıyor. Durdurulan tırda Narkotik köpeği Stark ile arama yapılmaya başlanıyor. Narkotik köpeği Stark’ın demir borulara yoğunlaşması sonrasında ekiplerce kesilen demir borulardan ise eroin çıkıyor. Olay sonrasında ele geçirilen eroinlerle alakalı olduğu belirlenen S.T., M.S.K. ve A.B. adlı 3 kişi ise gözaltına alındı.




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