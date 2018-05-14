Tırdan fırlayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Kandıra-İzmit yolu Kocakaymaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk G. idaresindeki 41 PS 358 çekici plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Arif B. idaresindeki 41 HR 346 plakalı traktörle çarpışan tır, güçlükle durdu. Tır sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu Nurettin Yiğit ise araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralanan 5 yaşındaki Nurettin Yiğit ise kaldırıldığı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.