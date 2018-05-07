Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyon ve Türevleri Büro Amirliği gerçekleştirdikleri uygulama ile başarılı bir operasyona daha imza attılar. Edinilen bilgilere göre Kocaeli TEM Otoyolu İzmit Gültepe Dinlenme Tesisleri mevki’inde uygulama noktası oluşturan ekipler, uygulama sırasında bir tır kontrol amacıyla durduruldu. Tırda bulunan C.A. ve C.A. isimli şahısların araçtan inmesini isteyen polis ekipleri, şahısların tedirgin davranışlarından şüphelendi.

Şüphe üzerine Narkotik dedektör köpeği devreye girdi. Narkottik dedektör köpeği ile yapılan arama sırasında köpeğin aracın dorse kısmında tepki vermesi üzerine tırda arama yapan polis eskipleri, narkotik dedektör köpeğinin tepkilerinin arttırdığı, tırın dorsesinin ön kısmında arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, dorsenin ön kısmına zulalanmış vaziyette 82 paket halinde 42 500 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili araçta bulunan C.A ve C.A. gözaltına alındı.