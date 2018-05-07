Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 09:08

Tırın dorsesinden 42 kilo eroin çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında durdurulan bir tırdaki şahısların şüpheli hareketleri sonrasında yapılan aramada, 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Tırın dorsesinden 42 kilo eroin çıktı

07 Mayıs 2018 09:08


Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyon ve Türevleri Büro Amirliği gerçekleştirdikleri uygulama ile başarılı bir operasyona daha imza attılar. Edinilen bilgilere göre Kocaeli TEM Otoyolu İzmit Gültepe Dinlenme Tesisleri mevki’inde uygulama noktası oluşturan ekipler, uygulama sırasında bir tır kontrol amacıyla durduruldu. Tırda bulunan C.A. ve C.A. isimli şahısların araçtan inmesini isteyen polis ekipleri, şahısların tedirgin davranışlarından şüphelendi.


Şüphe üzerine Narkotik dedektör köpeği devreye girdi. Narkottik dedektör köpeği ile yapılan arama sırasında köpeğin aracın dorse kısmında tepki vermesi üzerine tırda arama yapan polis eskipleri, narkotik dedektör köpeğinin tepkilerinin arttırdığı, tırın dorsesinin ön kısmında arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, dorsenin ön kısmına zulalanmış vaziyette 82 paket halinde 42 500 gram eroin ele geçirdi.


Olayla ilgili araçta bulunan C.A ve C.A. gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç