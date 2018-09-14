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Tiyatro Okulu başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Tiyatro Okulu başvuruları 17 Eylül’de başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Tiyatro Okulu başvuruları 17 Eylül'de başlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hayata geçirilen Tiyatro Okulu için başvurular başlıyor. Başta üniversitelerde oyunculuk eğitimi almak isteyen gençler olmak üzere kapıların herkese açan okul tiyatro özelinde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 2 yıl boyunca ücretsiz eğitim olanağı sağlayan tiyatro okuluna kayıt olabilmek için başvurular 17 Eylül'de başlıyor. 15 Ekim'de sona erecek başvuruların ardından adaylar arasında gerçekleştirilecek sınav sonucu, tiyatro okulu öğrencilerini belirleyecek.


Toplamda 40 kişinin kabul edileceği okulun sınav sonuçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları internet adresinden ilan edilecek.

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