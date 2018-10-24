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Tiyatro Okulu'nun kazananları belli oldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Tiyatro Okulu’nda eğitim alacak öğrenciler, yapılan sınavla belirlendi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Tiyatro Okulu'nda eğitim alacak öğrenciler, yapılan sınavla belirlendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hayata geçirilen Tiyatro Okulu için sınav yapıldı. Tiyatro Okulu'na yapılan başvurular sonucunda 192 kişinin katıldığı sınavın sonuçları belli oldu. Yapılan mülakat sonucunda sınavı kazanan öğrencilerle 20'şer kişilik iki ayrı sınıf oluşturuldu. Toplam 40 kişinin eğitim göreceği tiyatro okulunda iki yıl süresince ücretsiz eğitim verilecek.


Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın, ilimizde yaşayan vatandaşların sanatsal eğitim olanaklarından yararlandırılması ve tiyatro özelinde bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla açtığı Tiyatro Okulu'nun sınavları yapıldı. 192 kişinin başvurduğu sınavda başarılı olan öğrencilerin listesi yayınlandı. 40 kişilik listede isimleri bulunan öğrenciler, Tiyatro Okulu'nda 2 yıl boyunca eğitim almaya hak kazandı. Toplam 40 kişiden oluşan Tiyatro Okulu'nda 20'şer kişilik 2 sınıf olacak.


Sınavda başarılı olan öğrenciler Kocaeli Şehir Tiyatroları Tiyatro Okulu'nda 1.Yıl: Doğaçlama-Mimik, Tiyatro Tarihi –Oyun İncelemesi, Diksiyon, Hareket, Tiyatroda Ritim ve Ses 2.Yıl: Sahne Uygulaması derslerini görecek. Dersler Çarşamba günü 18.00-21.00 ve Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak. 2 yıl boyunca sürecek tiyatro okulu, tamamen ücretsiz olacak.

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