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04 Ocak 2017 15:34

TKÜUGD’dan Seyyid Ahmet Arvasi için anma mesajı

TKÜUGD’dan Seyyid Ahmet Arvasi için anma mesajı

04 Ocak 2017 15:34

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi’nin 28. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ’’Yakın tarihimizde aydınlama sürecimizin mihenk taşı ustamız Seyyid Ahmed Arvasi minnet ve şükranla anıyoruz.Gençliğimizin milli ve manevi değerlerine rehber olan Arsavi eserlerinde yaşamaktadır.Bizler gazeteciler olarak Seyyid Ahmed Arvasi’nin haklı hatırasını yaşatmakla mükellefiz’’ denildi.



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