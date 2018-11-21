Tohumlar toprakla buluştu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği, TEMA'nın “Tohumdan Fidana” projesiyle binlerce tohum toprakla buluştu.

Her yıl farklı bir temaya dikkat çeken Erozyonla Mücadele Haftası'nın 2018 yılı teması “Toprak ve İklim Değişikliği” olarak belirlendi. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Kocaeli ortaklığında TEMA eğitim programı uygulayan okulların öğrencileri tarafından Büyükşehir Belediyesi Kullar Fidanlığında Meşe Palamudu ekimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan'ın da katıldığı etkinlik kapsamında, 2 bin 500 öğrenci ve veli, 12 bin tohum ekti.

TEMA kuruluşundan bugüne kadar “Tohumdan Fidana” projesiyle her yıl kasım ayında ''Erozyonla Mücadele Haftası Farkındalık Etkinlikleri'' düzenliyor. Bu doğrultuda Başiskele Kullarda bulunan Büyükşehir Belediyesi fidanlığında gerçekleşen fidan dikimine, TEMA eğitim programını uygulayan okullardan 2 bin 500 öğrenci ve veli katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Danışmanı Nermin Tol “3 gün boyunca yaklaşık 2 bin Temacı çocuklarımızla Meşe Palamudu ekimi gerçekleştirdik. Tohumdan Fidana proje çalışması ile çocukların çok yönlü beceri gelişimlerini desteklerken içinde yaşadıkları dünyayı tanımaları, tabiat ve tabiatın korunması ile ilgili bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla, bu konuda sorumluluk duygusu oluşturmasına hep birlikte katkı sağlıyoruz. Lütfen çektiğiniz fotoğrafları ‘Toprağı koru iklimi koru' afişimizle birlikte sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak toplumsal bilincin artmasına katkı sağlayalım” dedi.

Tohumdan Fidana proje çalışması ile çocukların çok yönlü beceri gelişimlerini desteklenirken içinde yaşadıkları dünyayı tanımaları, tabiat ve tabiatın korunması ile ilgili bilinçlenmelerini sağlanıyor. 5 yıldır uygulanan bu projeyle 500 bin tohum, 500 bin fidan oldu.