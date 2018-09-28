Tonlarca ağılıktaki konteynerler 1.5 kilometre öteden kontrol ediliyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hizmet veren bir limanda vinç operatörleri, kameralar yardımı ile 1 buçuk kilometre uzaklıktan tonlarca ağırlıktaki konteynerleri iki parmakla kontrol ediyor.

Liman işletmeciliğinde dünyanın önde gelen firmalarından DP World Yarımca Limanı'nda çalışan operatörler, 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan kontrol merkezinde tonlarca ağırlıktaki yükü joystick yardımıyla gemilere yükleme-indirme işlemi yapabiliyor. Dünya çapında 40 ülkede 38 binden fazla çalışanıyla 78 terminalde faaliyet gösteren DP World, Körfez ilçesinde 460 dönüm araziye kurulu limanında yılda 1,3 milyon TEU'luk elleçleme kapasitesi ve 500 kişilik ekibiyle hizmet veriyor.

4 aylık eğitimle tonlarca yükü parmakları ile kaldırıyorlar

Limanda çalışan vinç operatörleri yaklaşık 4 ay boyunca eğitimden geçiyor. Uzaktan kumandalı vinçler hakkında simülasyon sistemleri yardımı ile eğitim alan operatörler, limanın bir ucundaki 40 metrekarelik kontrol merkezinden 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan tonlarca ağırlıktaki yükü, joystick yardımıyla gemilere yükleme-indirme işlemi yapabiliyor. Gemilere yük indirip-yükleyen vinç operatörleri, işlerini masa başında iş kazası riskini en aza indirerek yapıyorlar.

Uzaktan kumanda ile limanı yönetiyorlar

Gemilere yük indirip yüklemede kullanılan uzaktan kumanda ile kontrol edilen vinç sistemini geliştirmeyi hedefleyen firma tarafından 2 elektrikli kara vincini (e-RTG) uzaktan kumandaya geçirmek için test ediliyor. Küresel ticaretin sağlayıcılarından DP World, kara vinçlerinin ikisini test etmek üzere uzaktan kumandaya geçiriyor. Türkiye'de ilk kez kullanılacak bu teknoloji ile liman operasyonlarında verimliliğin arttırılması amaçlanıyor.

“Son teknoloji ile donatıldık”

Limanda kullanılan gelişmiş sistemlerle yılda binlerce müşteriye hizmet verildiğini söyleyen DP Word Yarımca Limanı Operasyon Departmanı Müdürü Enes Oğuzhan Ağca, “Dünya üzerinde yıllık 88 milyon Teu eklemlenme hacmine sahip. 40'tan fazla ülkede 78 tane terminalimiz var. Kapasite olarak 1,3 milyon Teu kapasite alana sahibiz. 46 hektar üzerine kurulmuş bir limanız. Son teknoloji ile donatıldık, en iyi personelle çalışıyoruz. Operasyonlarımız 7 gün 24 saat boyunca devam ediyor. Bölge itibari ile sanayi tesislerine, özellikle otomotiv sektörüne yakın bir pozisyondayız. Bu pozisyon itibarı ile bölge civarındaki otomobil ve demir çelik fabrikalarına hizmet sağlıyoruz. Firmalarımızın işlerini kolaylaştırmak için müşteri odaklı operasyonlarımızı sürdürüyoruz” dedi.