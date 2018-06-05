Toplu taşıma araçları için D-100’e ek şerit

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100’deki Adnan Menderes Üst Geçidi İle Turgut Özal Üst Geçidi arasındaki Ankara istikametinde ilave şerit çalışması yapıyor. Trafik yoğunluğunu rahatlatmak için yapılan ek şerit toplu taşıma araçları tarafından kullanılacak. Toplu taşıma durakları da bu yeni ek şerit üzerinde yer alacak. Toplu taşıma araçlarının ek şeride geçmesiyle şu anda D-100 üzerinde araç duraklanmalarında kaynaklanan trafik sıkışıklığı da ortadan kalkacak. Ek şerit minibüs, otobüs ve servis araçları daha rahat yolcu indirip bindirmelerini sağlayacak.

Çalışmaları süren ilave şeridin zemin uygulamaları tamamlandı. Yol bölümü zeminine 1000 ton pmt serildi. Köprü altındaki kısımlar dışındaki yol bölümünde asfaltlama çalışmalarına başlandı. Birinci kat asfaltı atılan ilave şeride toplam bin 500 ton asfalt serilecek. Şeritte bordür ve binder ve aşınma asfaltı çalışmaları da gerçekleştirilecek. Yağmur suyu ızgara çalışmaları da devam ediyor. Çalışma kapsamında D-100 ile tren yolu arasındaki alana, yeni bir şerit daha yapıyor. Adnan Menderes Yaya Üst Geçidi İle Turgut Özal Yaya Üst Geçidi arasındaki proje tamamlandığında, D-100 Ankara istikameti, iki şeritten üç şeride çıkacak.

Sadece toplu taşıma ve servis araçlarının kullanacağı yeni şerit sayesinde toplu taşıma duraklarındaki belli saatlerde oluşan yoğunluğun önüne geçilecek. Ayrıca, yaşlı ve engelli vatandaşların durakları kullanabilmeleri için yürüyen merdiven ve asansör sistemi yapılıyor. Eklenecek yeni şerit ile durak yerleri de değişecek. Halk evi durağı, İSU terfi istasyonu(eski Jandarma Lojmanları) karşısına gelirken Turgut Özal Üst Geçidi durağı ise Ekşi İş Merkezi’nin karşısına taşınacak.