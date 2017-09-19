Toplu Taşıma ile bir günde 89 bin 407 kişi taşındı

Faaliyete başladığı tarihten bugüne kadar araç sayısını 182 ye çıkaran UlaşımPark, bünyesinde bulunan konforlu, doğalgazlı, çevre dostu araçlarla Kocaeli halkına hizmet vermeye devam ediyor. UlaşımPark otobüsleri ile bir günde 55 bin 196 yolcu taşırken Akçaray tramvay hattında 23 bin 731 yolcu taşındı. Toplamda ise 78 bin 927 yolcu taşındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıma Dairesi başkanlığı kara ve deniz ulaşımında toplam 10 bin 480 yolcu taşıdı. 149 otobüs ile 8 bin 880, deniz taşımacılığında ise bin 600 olmak üzere toplamda 10 bin 480 yolcu konforlu, çevre dostu otobüslerle gidecekleri yerlere ulaştırdı.

Büyükşehir’in yeni ve modern otobüsleri, yolcular için konfor, güven ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar doğalgazlı, çevre dostu otobüslerle güvenli yolculuk yapıyor. Araçların tamamında ise kütüphane bulunuyor. Kütüphaneli araçlar, vatandaşların yolculuk ederken kitap okuyarak, daha iyi vakit geçirmelerini amaçlıyor.