Toprak altında kalan işçi yaralandı

Göçükte kalan işçi yaralandı.

Olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait olduğu öğrenilen iş makinesinin su kanalı çalışması yaptığı yerde toprak kayması meydana geldi. Su borusu döşeyen Mehmet Gündağ kayan toprakların altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1.5 metre göçük altında kalan işçiyi mahsur kaldığı yerden çıkarttı. Ambulansa alınan işçi Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.