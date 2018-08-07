Trabzonlular, Darıca’da horona doydu

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Trabzonlular gecesinde Darıca sahili dolduran on binlerce kişi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahilin her tarafında kemençe eşliğinde horon oynadı.

Program öncesi protokol üyeleri Trabzonlular Derneği tarafından yöresel yemeklerle ağırlanırken, yöresel sanatçıların söylediği birbirinden hareketli parçalarla başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam, programlarına katılan herkese teşekkür etti. Daha sonra söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, “İki rengin kucaklaştığı, denizle karanın bütünleştiği, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu, kalesi, müzeleri, manastırları, Boztepe’si, eşsiz güzelliğiyle Uzun Gölü, Bakırcılar Çarşısı, hamsi tavası, lahana çorbası, tereyağı ve peyniri ile bir çok farklı güzelliği içinde barındıran güzel şehir Trabzon’un gecesinde sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin güzel kültürlerini yaşayarak tanıdığımız birlik ve kardeşlik projemiz olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Her akşam farklı bir ilimizin güzelliklerini yaşamanın mutluluğunu duyuyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Programda Oflu Ali esprileriyle seyircilere hoşça vakit geçirtirken, Afilli Filintalar Grubunun horon gösterisi ayakta alkışlandı. Yöresel sanatçıların konseriyle devam eden programda Darıca sahilini dolduran on binlerce Karadenizli, sahilin her noktasında horon oynayarak gecenin tadını çıkardılar.