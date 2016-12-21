Trafo yangını paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evlerin ve dükkanların yakınında bulunan trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gebze Sultan Orhan Mahallesi Kışla Caddesi ile Eski Bağdat Caddesi kesişimin de bulunan elektrik trafosunda çıktı. İddiaya göre, aşırı yüklenmeden dolayı trafoda yangın çıktı. Yangın nedeni ile trafodan sık sık patlama sesleri duyuldu. Yangının çıktığını gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve SEDAŞ ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri trafonun bulunduğu yolu trafiğe keserek çevre güvenliği aldı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından SEDAŞ tarafından trafoda bulunan elektriğin kesilmesi sonrasında itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.