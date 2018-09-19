Tramvay aşığı küçük Ali Osman'a sürpriz doğum günü hediyesi

Kocaeli'nde ailesinin hazırladığı doğum günü pastası üzerindeki tramvay fotoğrafını kesmeye kıyamayan küçük Ali Osman, Akçaray'ın vatman koltuğuna oturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü M. Yasin Özlü, Akçaray'a karşı ilgi ve sevgisi haberlere konu olan küçük Ali Osman Dizdar ve ailesini genel müdürlük binasında ağırladı. Genel müdür Özlü, Ali Osman ve ailesine kontrol merkezi ve tramvay bakım atölyesini gezdirdi. Gezinin sonunda küçük Ali Osman'a Akçaray'ın maketini hediye etti. Gezi sonrasında Genel müdür Özlü, küçük Ali Osman'ın ailesine, "İnşallah Ali Osman geleceğin tramvay yapan mühendislerinden biri olur" dileklerini iletti. Özlü, Kocaeli'nin simgesi haline gelen Akçaray'ın halkın üzerindeki olumlu etkilerinden memnun olduklarını ve Ali Osman'ın Akçaray'a karşı duyduğu ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Özlü ile Dizdar ailesi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Genel müdürlük binasından ayrıldıktan sonra Ali Osman vatmanlarla buluştu. Akçaray'ın ilk seferiyle yola çıkarak vatmanın yanında bulunan eğitmen koltuğuna annesi Zeynep Hanım ile oturan Ali Osman'ın isteği yerine geldi.