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02 Eylül 2018 13:46

Tramvay hattı uzuyor

Sekapark-Plaj yolu arasında uzatılan Akçaray tramvay hattında çalışmalar sürüyor.

Tramvay hattı uzuyor

02 Eylül 2018 13:46


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı Sekapark’tan plaj yolu’na kadar uzatılıyor. Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray Tramvay hattında 4 yeni istasyon daha yapılacak. İki etap halinde çalışmaları gerçekleştirilen Sekapark-Plajyolu hattının Bilim Merkezi-Okullar birinci etabında çalışmalar ağırlıklı olarak sürdürülüyor. Altyapı çalışmaları ve zemin beton dökümü yapılan birinci etapta, ray döşeme işleri gerçekleştiriliyor. İkinci etap olan Okullar Bölgesi-ve Plaj Yolu arasında ise hattın altyapı uygulama çalışmaları yapılıyor.


Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray Tramvay hattında Sekapark-Plajyolu bölümünde 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 km uzunluğundaki hatta, istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 km’lik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 km’ye çıkartılmış olacak. Öte yandan tramvay hattı şehrin geneline yayılıyor. Körfez-Derince-İzmit istikametinde ön proje çalışmaları başladı.




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