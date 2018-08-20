Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 09:46

Tramvay yolunu işgal edenlere göz yumulmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri, yaptıkları denetimlerle tramvay güzergahını işgal edenleri cezalandırıyor.

Tramvay yolunu işgal edenlere göz yumulmuyor

20 Ağustos 2018 09:46


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay hattının sağlıklı işlemesi için denetimlerini sürdürüyor. Emniyet ekipleriyle birlikte yürütülen çalışmada tramvay güzergahını işgal eden araçlar tespit edilerek ceza uygulanıyor. Emniyet ekipleriyle birlikte belirli saatlerde yapılan uygulamalarda tramvay güzergahını işgal eden araçlara emir ve yasaklar kabahat kanununa göre 259 TL ceza yazılıyor.


Tramvay ulaşımını aksatan araç işgallerine karşı önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayram süresince de denetimlerini arttıracak. Tramvay çalışma saatlerinde bir aksaklık yaşanmaması hususunda zabıta ve emniyet ekiplerinin denetimleri devam edecek. Tramvay yolun yanındaki yasak olan yerlere araç park edenlerin araçları çekiliyor. Tramvay yolunda araç kullananlara ise para cezası uygulanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç