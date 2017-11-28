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28 Kasım 2017 16:05

Tuana Evleri 2. Etap’ta daire ön teslimleri başladı

Yapımı tamamlanan Tuana Evleri 2.

Tuana Evleri 2. Etap’ta daire ön teslimleri başladı

28 Kasım 2017 16:05

Etapta bulunan dairelerin ön teslimleri başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut A.Ş. tarafından yapılan Tuana Evleri 2. Etap’ta sona gelindi. Son rötuşları yapılan Tuana Evleri 2. Etap’ta ev sahipleri dairelerine kavuşuyor. Yüz güldüren projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinden oluşan 441 dairenin satış işlemi gerçekleşti. Daire ön teslimleri konut alanında, teslim komisyonu tarafından yapılıyor. Dairesini teslim almak isteyen hak sahipleri, satış işleriyle kendileri ilgilenemediği durumlarda, daire ön teslim işlemlerini yürütecek kişi eşi ise evlilik cüzdanı ile üçüncü kişiler ise noter onaylı vekalet belgesi ile yapılabiliyor.




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