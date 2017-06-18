Tuana Evleri’nde indirim için son günler

Etap’ta indirimli daireler almak için verilen sürede sona gelindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut “TuanaEvleri” projesinin üçüncü etabında kampanya kapsamında uygulanan yüzde 20 indirimli daireler için başvuruların bitmesine sayılı günler kaldı. İndirimden yararlanarak daire almak isteyen vatandaşların 23 Haziran’a kadar Kent Konut’a başvurmaları gerekiyor. Tuana Evleri üçüncü etaptaki daireler, 1+1, 2+1, 3+1 4+1 olmak üzere 113 metre kare ile 240 metre kare arasında değişiyor. Projede yapımı ve satışı devam eden konutlardan istenilen dairenin seçilmesi mümkün oluyor.

Tuana Evleri 3.Etap proje içerisinde sosyal tesis, basketbol sahası, tenis kortu, spor alanları, mini futbol sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, süs havuzları, kapalı yüzme havuzları, hamam, dinlenme alanları ve 523 adet kapalı otopark yer alıyor.