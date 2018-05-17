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17 Mayıs 2018 11:13

Tuba Yakan Avrupa’dan bronz madalya ile döndü

Sırbistan’da gerçekleştirilen 53.

Tuba Yakan Avrupa’dan bronz madalya ile döndü

17 Mayıs 2018 11:13

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün milli sporcusu Tuba Yenen Yakan, 3.’lük elde ederek, bronz madalya ile döndü.


Sırbistan’da yapılan 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün milli sporcusu Tuba Yenen Yakan, Karate milli takımını temsilen tatamiye çıktı. Yakan, üçüncülük için İngiliz Carla Burkitt karşısında çıktı. Milli karateci, yumruklarıyla etkili olduğu mücadelede rahat bir performans ortaya koydu ve 4-1 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.


2013 ve 2017 sezonlarında Avrupa Şampiyonu olan Tuba Yakan, kariyerine yeni bir başarı daha ekledi.




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