Tuba Yakan yeniden dünya şampiyonasında

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli karateci Tuba Yakan, daha önce kazandığı Dünya Şampiyonası'nı tekrardan kazanmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve Karate Milli Takımı'nın başarılı sporcusu Tuba Yakan, Dünya Şampiyonası yolunda ilerliyor. Karatede sezonun en büyük organizasyonu 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda, Tuba Yakan Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona 6-11 Kasım tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından iki yılda bir düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'na Wizink Center ev sahipliği yapacak. Ferdi ve takım olmak üzere toplam 16 dalda madalyaların dağıtılacağı organizasyonda Karate Milli Takımı tam kadro mücadele edecek. Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu Milli Karateci Tuba Yakan, daha önce kazandığı Dünya Şampiyonası'nı tekrardan kazanmayı hedefliyor. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan ve en yüksek puanı verecek Dünya Karate Şampiyonası'nda Tuba Yakan 55 kilogramda zorlu rakipleri ile mücadele edecek.

Karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından düzenlenecek ilk Dünya Karate Şampiyonası, en yoğun katılımlı şampiyona olacak. Dünya Karate Federasyonu, şu ana kadar kayıt yaptıran 139 ülkeden bin 200'ün üzerinde sporcunun rekor olduğunu açıkladı.