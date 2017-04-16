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16 Nisan 2017 01:21

Tünel içinde zincirleme kaza: 4 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tünel içinde zincirleme kaza: 4 yaralı

16 Nisan 2017 01:21


Edinilen bilgiye göre kaza 23.30 sıralarında Derince ilçesinde bulunan tünel içinde meydana geldi. İddiaya göre 41 B 3535 plakalı otomobili sürücüsü Bayram Ö. direksiyon hakimiyetini kaybedip, Oktay T. idaresindeki 41 BT 599, Feridun E. idaresindeki 41 E 5501 plakalı hafif ticari araç ile Ali K. idaresindeki 41 DH 666 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobiller tünel içinde farklı yönlere savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti kısa süre trafiğe kapandı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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