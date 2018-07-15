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15 Temmuz 2018 13:20

Turan Güneş Caddesi’nde trafik düzenlemesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesinde yapılacak olan asfalt çalışmaları nedeniyle, toplu taşıma araçlarının bölgede sorun yaşamamaları için alternatif güzergâhlar belirlendi.

Turan Güneş Caddesi’nde trafik düzenlemesi

15 Temmuz 2018 13:20

Yeni güzergâhlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapacağı asfaltlama çalışması nedeniyle 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 22.00’den itibaren kullanılmaya başlanacak.


Yapılan düzenlemeye göre toplu taşıma araçları Yeşilova istikametinde; Feyzulah İzmidi Caddesi- Didem Sokak- Seymen Caddesi- Güneyli Sokak- Arkan Sokak ve Turan Güneş Caddesi güzergâhında devam edecek. Çarşı istikametine doğru gidecek toplu taşıma araçları ise; Turan Güneş Caddesi- Muhsin Yazıcıoğlu Sokak- Seymen Caddesi üzerinden tekrar Turan Güneş Caddesine çıkabilecek.




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