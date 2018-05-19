Turan Güneş yolları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yolları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yıpranan yolları ve kaldırımları elden geçirerek ulaşıma uygun hale getiriyor. Bu kapsamda İzmit, Turan Güneş Caddesi’nde yol asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor. 4 bin 500 metre uzunluğunda ve ortalama 10 metre genişliğinde yol asfaltlaması yapılacak olan caddede 1. ve 2. etaptaki çalışmalar tamamlandı.

Turan Güneş Caddesinde başlatılan asfaltlama çalışmasında toplamda 14 bin ton sıcak asfalt kullanılması hedefleniyor. 4 bin 500 metre olan yol için binder ve aşınma olmak üzere iki tabaka halinde asfalt seriliyor. Asfaltlama çalışması 4 etap halinde gerçekleştiriliyor.

Turan Güneş Caddesi’nde bozulan yolların asfaltlama çalışmasının yanı sıra kaldırımlar da yenileniyor. Otoban Köprüsü ile Adnan Menderes Caddesi arasındaki kaldırımlar baskı beton tekniği ile yapılıyor. Adnan Menderes Caddesi ile Santral kavşağı arasındaki kaldırımlar ise granit kaplama kaldırım olacak. Bunun yanı sıra yol ve kaldırım aydınlatmalarında dekoratif aydınlatma ledleri kullanılacak. Böylece Turan Güneş Caddesi yol yenileme çalışmalarının yanı sıra estetik bir görünüme de kavuşmuş olacak.