Türk-İş Kocaeli Üniversitesi'nde çalışan üyeleri için bir araya geldi

Kocaeli Üniversitesi'nde çalışan üyelerinin sosyal haklarının verilmemesine tepki gösteren Türk İş Sendikası Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız, “Ücretlerin bir an önce işçi kardeşlerimize ödenmesine ve haksızlıklara son verilmesini talep etmekteyiz” dedi.

Türk-İş Sendikası Konfederasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Yakup Yıldız ile konfederasyona bağlı Güvenlik İş Sendikası Kocaeli İl Temsilcisi Muhammet Ali Tatlıgül, Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube başkanı Osman Şar, Koop. İş Sendikası Sakarya İl Temsilcisi Şevket Ulusinan, Türk Metal Sendikası Gölcük Şube başkanı Mehmet Şener, Sağlık İş Kocaeli İL Temsilcisi, Ahmet Durmaz, Haber İş Sendikası Kocaeli İl Temsilcisi Ayhan Bıyık ve Tek Gıda İş Sendikası Kocaeli İl Temsilcisi Ali Bostan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çalışan üyeleri için bir araya geldi. Hastane binası önünde bir araya gelen Türk-İŞ Sendikası Konfederasyonu Kocaeli İl Temsilcisi ile konfederasyona bağlı sendika başkanları Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki üyelerinin tehdiye ve sosyal haklarının ödenmediğini söyledi. Kocaeli Üniversitesi'nin işçilere Toplu İş Sözleşmesi ile getirilen hakları vermediğini söyleyen Yakup Yıldız, üyelerinin haklarını yasal yollarla arayacaklarını açıkladı.

Konfederasyon bünyesindeki Kocaeli Üniversitesi'ndeki temizlik ve veri işçilerinin haklarının verilmediğini söyleyen Yıldız, ''Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde konfederasyonumuz Türk- İş, veri ve hizmet alanlarında çalışan üyelerimizin 2014 yılında açılmış olan tediye davaları 2015 yılında karara bağlanmıştır. Kurum tarafından ödemelerin yapılacağı söylenerek işçiler kandırılmıştır. Yargı kararları uygulanmamıştır. Dava açan temizlik personellerinin ödemeleri yapılırken veri hizmeti işçilerin ödemeleri yapılmamıştır. Dava açmayan temizlik personel çalışanlarına bu ödemelerin yapılmasına rağmen kurum içinde çifte standartlar uygulanmıştır. 2018 yılında kadroya geçirilen işçilere 696 Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'inci maddesi olan kadroya geçirme feragatnamesini neden görmemiştir. Borçların ödeneceğine dair Maliye, Sağlık Bakanlığı'nın görüş yazıları kuruma iletilmiştir. Diğer kamu kurumları bu yazıya istinaden ödemelerini yapmışlardır. Defalarca yönetimle görüşülmesine rağmen hastane yönetimi topu Rektöre atmıştır. Rektörlükten bu ödemenin yapılmayacağı tarafımıza iletilmiştir. Memurlar bu haklardan da mahrum edilerek mağdur edilmektedirler. Ücretlerin bir an önce işçi kardeşlerimize ödenmesine ve haksızlıklara son verilmesini talep etmekteyiz” dedi.