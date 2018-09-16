Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2'inci ayak yarışları nefes kesti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devam eden Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2'inci ayak yarışları, 2'inci gününde de nefes kesti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2'inci ayak yarışları Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Maşukiye Yarış Parkuru'nda başladı. Türkiye'nin birçok yerinden 147 sporcunun katılımında gerçekleşen yarışta ilk gün antrenman turlarının tamamlanmasının ardından yarışmanın 2'inci gününde 126 dereceye girebilmek için gaza bastı. 94 sporcu Enduro Motor klasmanında yarışırken, 32 sporcu ise ATV Motor klasmanında yarıştı.

Sporcular 90 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı

Oldukça zorlu geçen yarışmada sporcular Enduro ve ATV araçları kategorisinde 30 kilometrelik parkurda 3 tur atarak 90 kilometreyi tamamlıyor. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gösterilen yarışlarda, sporcular kendileri için hazırlanan zorlu parkurlarda engelleri aşmaya çalışıyor.

“Yarışmanın 2'inci gününde 126 sporcu start aldı”

Yarışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay “Kartepe Belediyesi'nin muhteşem desteğiyle birlikte Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun organizasyonuyla bitlikte. Şampiyonanın 2'inci ayak yarışında 126 sporcu start aldı. Bunların 94 tanesi Enduro, geri kalan kısmı ise ATV sporcularından oluşuyor. 30 kilometrelik bir etap var. 900 metresi ekstrem. Burada sporcu yorgunken kendini seyirciye, sporun kendisinin nasıl olduğunu gösterdiği bir alandır. Onun dışında ara etap dediğimiz, Kartepe'nin eşsiz doğasındaki, eşsiz güzelliğiyle beraber hazırlanan 8 kilometrelik bir etap var. Sporcu 22 kilometreden sonra 8 kilometreyi yapıp tekrardan buraya geliyor ve toplamda 3 atıyor. 90 kilometreyi tamamlamış oluyor ” dedi.

“Avrupa şampiyonalarında dereceye giren sporcular var”

Yarışlarda Avrupa çapında önemli başarılar elde etmiş sporcuların yanında, gençlerin de ön plana çıktığına dikkat çeken Kolay,“ Buradaki her sporcu, milli sayılan sporcularımızdır. Bunun ilk yarışmanın ilk on beşinde olan sporcuların tümü Avrupa şampiyonlarında derece elde etmiş, defalarca Türkiye Şampiyonluğunu yaşamış sürücülerdir. Bunların arasında en önemlisi şu anda yarışın liderliğini taşıyan hep genç sporcuların olmasıdır. Yani 16, 17 yaş arasındaki sporcular, Enduro Genç dediğimiz klasmandaki sporcular yarışın liderliğini göğüslemiş götürüyorlar” diye konuştu.

Ödüller günün sonunda takdim edilecek

Organizasyon kapsamında dereceye giren sporculara ödülleri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in katılımında düzenlenecek törenle takdim edilecek.