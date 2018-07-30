Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’yı ziyaretinde gündemdeki ekmek zammı haberleri hakkında açıklamalarda bulundu. Balcı, 25 Temmuz’da İstanbul’da 4 ilçede 84 fırında yapılan yüzde 24’lük ekmek zammının ardından 26 Temmuz’da yaptıklarını açıklamanın yanlış anlaşıldığını ifade etti.

"2 yılda yüzde 15 fiyat artışı öngörmemiz makuldür"

“25 Temmuz’da ekmek fiyatları ile çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Ekmeğin 1.50 kuruş olduğu basında çıktı. Bizde 26 Temmuz’da yaptığımız açıklamada yaklaşık 84 fırında yüzde 20 artış olduğunu. İstanbul’da 2 bin 800 fırının göz önüne aldığımızda bunun tüm İstanbul’a mal edilemeyeceğini söyledik. Ekmeğe yaklaşık 2 yıldır fiyat artışı olmadığını, fırıncıların zor durumda olduğunu zammın yüzde 15’ten fazla olmayacağını ve illere göre farklılıklar olabileceğini söyledik. Ekmek zammının hemen yapılamayacağını ve sürecin 1-1 buçuk ay süreceğini söyledik. Bakanlığımız kendilerine ulaşan bir şey olmadığını, fırıncılar odasının tek başına fiyat yapma yetkisinin olmadığını söylediler. Fiyat artışının makul seviyede olacağı ile ilgili açıklama yapmamız çok normal. Gelinen 2 yılda bizim azami yüzde 15 fiyat artışı öngörmemiz makuldür" dedi.

“Biz o gün ne söylediysek, o söylediklerimizin arkasındayız”

Başkan Halil İbrahim Balcı, “Biz o gün ne söylediysek, o söylediklerimizin arkasındayız. Ne o gün biz bir zam açıklaması yaptık ne de geri adım attık Bakanlığın açıklamasından sonra. Bizim söylediğimiz ile Bakanlığın söylediğinin arasında hiçbir fark yok. Tamamen örtüşüyor. Biz o gün ne açıklama yaptık? 25 Temmuz’da basında yer alan ekmeğe zam geldi haberlerini kamuoyuna doğru şekilde açıklayalım diye yaptık. Bu kadar ulusal, yazılı ve 8 tane TV kanalında ekmek 25 kuruş arttı diye yapılan haberler doğru değil. İstanbul’da ekmek 25 kuruş arttıysa 54 fırında, İstanbul’da 2 bin 800 tane fırın var. Siz buraya ’İstanbul’da dört ilçede zam yapıldı’ demezseniz veya İstanbul kelimesini manşette kullanmazsanız, 25 kuruş arttı derseniz tüm Türkiye’de ekmek fiyatı arttı diye bir algı oluşur. Bu yanlış bilgiyi düzeltmek adına onu yaptık" diye konuştu.

"Zam talebimiz Türkiye genelinde yüzde 15’in üzerinde olmayacak"

Artan maliyetler karşısında fırıncıların zam talepleri hakkında bir beklentilerinin olduğunu ifade eden Balcı, "Bir talebimiz mutlaka gündeme gelecektir. Ama bunun uygulamaya geçmesi bir, bir buçuk ayı bulur. Türkiye genelinde yüzde 15’in üzerinde olmayacak. Ve her ilde yüzde 15’in üzerinde olacak diye bir şey söz konusu değil. Maliyeti ayrı hesaplanacak, karara bağlanacak” şeklinde konuştu.

“Ben kendilerine teşekkür ediyorum”

’Askıda Ekmek’ kampanyasını gündeme getirdikleri için Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Başkan Balcı, “Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu bu açıklama bizim yıllardır uygulamada olduğumuz askıda ekmek uygulamasını gündeme getirmiş oldu. Yani tüm fırınlarımızda hemen hemen askıda ekmek uygulaması var. Durumu iyi olan vatandaş kendisine 3 ekmek alırken 3 ekmekte askıda diyebiliyor. Hatta 100 ekmek verenler var. Hatta yurt dışında olup zekatım deyip fırıncı esnafına güvenip daha fazla ekmek bırakanlar var. Buna bir katkı sağlamış oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Gündeme taşımış oldular. Olmayan yerlerde bunun daha yaygınlaşması için katkı sağlamış oldular. Güzel bir uygulama bunu yapıyorduk buna katkı sağlamalarından daha güzel bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı son olarak ulusal bir kanalda kendileri hakkında ’Çakallık yapıyorlar’ ifadelerini kullanılmasını sert bir şekilde eleştirdi.