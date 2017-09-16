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16 Eylül 2017 14:10

Türkiye şampiyonası Gölkay’da başladı

İzmit Belediyesi Gölkay’da düzenlenen Wakeboard Türkiye Şampiyonası ilk gününde muhteşem görüntülere sahne oldu.

Türkiye şampiyonası Gölkay’da başladı

16 Eylül 2017 14:10


İzmit Belediyesi ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen şampiyonanın ilk günü oldukça çekişmeli geçen mücadeleler ile başladı.Dünyanın en modern su sporları merkezlerinden biri olan Gölkay’da düzenlenen Wakeboard Şampiyonas’ına ilgi çok yoğun oldu. İki gün sürecek olan şampiyonanın ilk günün muhteşem anlar yaşandı. Su kayağı sevenlerin adeta akın ettiği şampiyonada, yurdun dört bir yanından 18 yaş ve altı erkekler, 18 yaş üstü erkekler ve bayanlar grupları olmak üzere toplamda, 74 yarışçı yer aldı.




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