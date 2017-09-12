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12 Eylül 2017 16:55

Türkiye Tekvando Şampiyonasında Kağıtspor’a 3 madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu tekvandocular, Samsun’da yapılan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Şampiyonasında Kağıtspor’a 3 madalya

12 Eylül 2017 16:55


Samsun’daki Yaşar Doğu Spor Salonu’nda yapılan ve 71 ilden bin 330’u erkek, 700’ü bayan olmak üzere 2 bin 30 sporcunun mücadele ettiği Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya bir antrenör, sekiz sporcu ile katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, zorlu karşılaşmaları geçerek turnuvayı 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak noktaladı.


Turnuvada yarışan mavi beyazlılardan Genç Erkekler 63 kg’da Mehmet Kaan Şenkuru gümüş, Genç Erkekler 68 kg’da Onur Erzan gümüş ve Genç Bayanlar 63 kg’da Zülal Altun bronz madalya kazandı. Turnuvanın en iyi performanslarından birini gösteren Büyükşehirli sporcular müsabakaların ardından düzenlenen törenle madalyalarını aldı.




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