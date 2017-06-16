Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kartepe’de

Ayağı olan Tırmanma Yarışı, Kartepe’de yapılacak.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin de katkılarıyla organize edilen Derbent Tırmanma Yarışı, 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. ayak yarışı, Derbent Jandarma Karakolu karşısından Kartepe’ye çıkan 6 km Uzunluğundaki asfalt yolda koşulacak ve Eski Kartepe Yolunda sona erecek.

Otomobil sporları tutkunlarının heyecanla beklediği müsabakalarda yarışçılar, asfalt zeminden oluşan parkurda dereceye girebilmek için mücadele edecekler. 17 Haziran Cumartesi günü idari ve teknik kontroller ile başlayacak olan organizasyon, 18 Haziran Pazar günü, sabah 09.00 ile 11.30 saatlerindeki iki antrenman çıkışı ile devam edecek. Asfalt zeminli parkurda, 3 çıkış üzerinden düzenlenecek yarışın;

1. Çıkışı: Saat 12.30’da, 2. Çıkışı: Saat 14.00’de, 3. Çıkışı: Saat 15.30’da başlayacak.

Otomobil sporu tutkunlarının ilgiyle takip edeceği 2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. Ayağı, Pazar akşamı saat 17:15’de Çamçeşme Restaurant tesislerinde gerçekleştirilecek ödül töreni ile son bulacak.