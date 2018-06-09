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09 Haziran 2018 13:59

Türkiye’de en fazla hurda araç İstanbul’da var

KOCAELİ(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılı ilk 4 ay verilerine göre Türkiye’nin en fazla hurda aracının olduğu il, 14 bin 133 adet ile İstanbul oldu.

Türkiye’de en fazla hurda araç İstanbul’da var

09 Haziran 2018 13:59


Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı ile 2018 yılı ilk 4 ayı verileriyle illerdeki hurda araç sayılarını açıkladı. 2018 yılı ilk 4 ayı verilerine göre 14 bin 133 adet ile İstanbul en fazla hurda aracın bulunduğu il oldu. Hurda araç sayısında ilk dört sırada bin 204 araç ile Mersin ikinci, bin 181 araç ile Manisa üçüncü ve bin 131 araç ile Hatay ise dördüncü sırada yer aldı.


TÜİK Kocaeli bölge Müdürlüğü 2017 yılı sonu verilerine göre ise hurda araç sayısında İstanbul 35 bin 616 araç ile yine birinci sırada yer aldı. Sıralamada Antalya 5 bin 449 araç ile ikinci, Adana 4 bin 18 araç ile üçüncü, Mersin ise 3 bin 910 araç ile dördüncü sırada yer aldı.


Hurda araç sayısının en az olduğu illerde de 2018 verilerinde Tunceli 7 araç ile birinci, Ardahan 8 araç ile ikinci, Bingöl ve Muş da 13’er araç ile dördüncü oldu. 2017 verilerinde ise en az hurda araç sayısında ilk dörtte Hakkari 38 araçla birinci, Ardahan 42 araçla ikinci, Bayburt 56 araçla üçüncü ve Gümüşhane 65 araçla dördüncü oldu.




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