Türkiye'nin göçle mücadelesi takdir ediliyor

Kartepe Zirvesi'nde ele alınan mülteci konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmaların dünyada takdirle karşılandığı ifade edildi.

Kartepe Zirvesi 2018, “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” Açılış Paneli; Mete Çubukçu'ın moderatörlüğünde, UCLG MEWA Eş Başkanı Mohammed Saadie, Gaziantep Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Abdullah Aksoy, Yunanistan Eski Göç Politikaları Bakanı Yianis Mouzalas ve İbrahim Altay'ın katılımı ile gerçekleşti.

UCLG MEWA Eş Başkanı Mohammed Saadie, “Göç edenler mültecidir. Ama her mülteci göç etmemiştir. Lübnan'a birçok farklı ülkeden mülteci gelmektedir. Ülkemize gelenleri biz mülteci olarak görmüyoruz. O yüzden uluslararası STK'lar bizi görmüyor. Ülkemizdeki Suriyeli mültecilere bir çözüm bulmak için uğraşmıyorlar. Lübnan'da yaşayan Suriyelilerin durumu Lübnan vatandaşlarından daha iyi. Öyle ki ülkemizdeki vatandaşlar kimliklerini değiştirmek isteyip Suriyeli kimliği almak istiyorlar. Türkiye hükümeti bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Türkiye'deki mülteciler de ülkenin kendi vatandaşlarından daha iyi durumdalar. Türkiye'deki hükümet mülteci konusundaki çalışmalarını azimle sürdürüyor. Mülteciler Türkiye'de misafir olarak karşılanıyorlar. Türk hükümetinin yaptıklarını kutluyorum. Türkiye'de alınan kararları unutmayacağız. Umarız ki tüm dünyadaki ülkeler aynı tavrı sergileyecektir. Türkiye'de mülteciler için alınan kararları Ortadoğu'ya örnek aldık ve biz de sistemimizi geliştirdik. Türkiye'de mültecilerle ilgili alınan kararlar milyonlarca Suriyelinin hayatını etkiledi. Umarım bu zirve amacına ulaşır ve diğer kuruluşlarla birlikte güzel çalışmalar yapılır. Yerel yönetimlerin de üzerine düşen çok görev var. İnsanları bir araya getirmek büyük bir iştir. Bu zirve, tüm dünyadaki mültecilerin durumu ile ilgili atılmış önemli bir adımdır” dedi.

Gaziantep Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Abdullah Aksoy, “Mülteciler Türkiye'nin bir gerçeğidir. Suriyeli mülteciler konusunda son zamanlarda yerel yönetimler işin içine girmeye başladılar. Mültecilerin yüzde 93'ü şehir merkezlerinde yaşıyor. Bu yüzden yerel yönetimler çalışmaları kontrol altına almalıdır. Gaziantep'te mültecilerin eğitimi konusunda da büyük çalışmalar yapıldı. Mültecilerin başka yerlere, kötü alışkanlıklara yönelmemeleri için ildeki eğitim yeri kapasitesi arttırılarak, okul çağındaki Suriyelilerin okula başlamaları sağlandı” diye konuştu.

Yunanistan Eski Göç Politikaları Bakanı Yianis Mouzalas, “Ülkelerinde savaş olması sebebiyle yaşamlarını yitiren savaş mağduru insanlar var. Onlara yardım edemedik. Bizler yaşayan göçmenlere yardım etmeliyiz. Onların da hayatlarını kaybetmemelerini sağlamalıyız. Göçmenleri seviyorum demek, onların yaşamak için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılayabilmek demektir. Sığınmacıyı göçmenden ayırmamız gerekiyor. Sığınmacıların hakkını göçmenlere vererek sığınmacıların hakkını yemiş oluruz. Bu zirve sığınmacıların haklarını belli etmek için yapılan bir zirvedir. Bunun için yerel yönetimler, belediyeler STK'lar hep birlikte çalışmak zorundadır. Türkiye gerçekten yardım etmek istiyor. Bu insanlara insani şekilde davranmak istiyor. Bazı hukuki sorunları aşmak zorundayız. STK ve yerel yönetimler olmadan bu işin üstesinden gelinmesi mümkün değildir. Sorunu ne kadar erken tespit ederseniz o kadar etkili bir çözüm bulunur. Bizim dayanışmaya ihtiyacımız var. Göçmen kabul eden ülkeler arasında bu olması gerekiyor. Bir ülke tek başına göçmen sorunu ile baş edemez. Mutlaka uluslararası toplumdan destek alınmalıdır” şeklinde konuştu.