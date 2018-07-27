Türkiye’nin ilk Deniz Sörfü Şampiyonası Kocaeli’de gerçekleşti

Ülke genelinde ilk resmi şampiyona olma özelliğini taşıyan programa Türkiye’nin dört bir yanından amatör ve profesyonel dalga sörfçüleri katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu işbirliği ile oluşturulan Dalga Sörfü 2018 Türkiye Şampiyonası Kocaeli protokolünün katılımı ile başladı.

Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Muzaffer Cintımar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Ödül töreninden önce konuşan Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Cüneyt Şensoy, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Oldukça önemli turizm potansiyeli olan yerlerin başında geliyor. Özellikle Kandıra sahillerimiz Mavi Bayraklı birçok turizm potansiyeli taşıyan özelliklere sahip. Bu tür organizasyonlar da bölgenin tanıtımına turizmin gelişmesine katkı sağlayacak güzel organizasyonlar olarak bunları görüyoruz. Bu organizasyonun başlangıcında Kandıra Kaymakamı arkadaşımız beni ziyaret etti. Böyle bu organizasyonu Kandıra Sahili Babalı’da yapmak istiyoruz dedi. Ödüllü bir sörf okulumuz var. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte böyle bir çalışmayı yapmanın arzusu içinde olduğunu ifade etti. Bizde hem Kandıra hem Kocaeli hem de Türkiye için böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın hepimize önemli katkılar sağlayacağı inancıyla bu konudaki çalışmalara her türlü desteği vereceğimizi söyledik” şeklinde konuştu.

“Milli Takımımızı oluşturup 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde baraj karşılaşmalarına çıkacağız”

Ödül töreninden önce konuşan Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Cüneyt Şensoy ise, “Dalga sörfünün ilk resmi turnuvasını Kocaeli’de değerli devlet büyüklerimizin desteği ile sizlerin gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Değerli sporcu arkadaşlarımıza öncelikli olarak tebrik ediyorum. Buradan aldığımız sonuçlarla Milli Takımımızı oluşturup 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde baraj karşılaşmalarına çıkacağız” dedi.

“Biz bir spor bilincinin oluşmasını önemsiyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, “Biz bir spor bilincinin oluşmasını önemsiyoruz. Çünkü spor içinde değeri barındırıyor. Bu değerler spor daha anlamlı hale geliyor. Bu bilincin gelişmesi anlamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlıklarımızla, spor kulüplerimizle, federasyonlarımızla birçok projeyi ve organizasyonu kentimizde yapmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından dalga sörfü dallarında dereceye girenlere madalya ve hediye verildi.