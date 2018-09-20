Türkiye'nin ilk LEED Gold sertifikalı fabrikası açıldı

Kocaeli'nde inşa edilen Türkiye'nin ilk LEED Gold sertifikalı klima fabrikasının açılışı Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Systemair HSK, Türkiye'nin ilk LEED Gold sertifikalı, klima fabrikasının açılışını yaptı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde açılan fabrikanın yaklaşık 15 milyon Euro yatırım değerine sahip olduğu açıklandı. Şirket, fabrikanın Ortadoğu ve Balkanlar'da üretim üssü olacağını bildirdi. Yılda 4 bin 500 klima santrali üretme kapasitesine sahip fabrikanın şirket ihracat oranlarını 5 yıl içerisinde yüzde 60'a çıkaracağı tahmin ediliyor.

Basın toplantısıyla başlayan açılış törenine şirketin Ceo'su Roland Kasper, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Ayça Eroğlu ve Fabrika Müdürü Ayşegül Eroğlu katıldı. Basın toplantısında şirket hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.

Toplantının ardından Ceo Roland Kasper, verdiği röportajda artan Euro ve dolar fiyatlarının yabancı yatırımcının Türkiye hakkındaki düşüncelerine etkisi üzerine konuştu. Kasper, “Tabii ki TL'deki dalgalanmalar hoş değil. Ama tabi daha önceden de söylediğimiz gibi 50 tane satış ofisimiz var. Ve tabi biz bu 50 satış ofisimizden istifade ederek ihracata odaklanıyoruz. İhracata odaklanarak buradaki dalgalanmayı dengelemeye çalışacağız. Bu arada dünya da sadece değer kaybeden para birimi de Türk lirası değil. Bu farklı zamanlarda farklı ülkelerde de olan bir durum. Biz yerel yatırımlara burada çok fazla odaklanıldığından bahsetmiştik elbette. Zaten havalimanı olsun hastaneler olsun bu tarz projelerde yer alıyoruz. Aynı zamanda buralardaki bu deneyim ve bilgi birikimini yine Türk mühendisleriyle birlikte yurt dışına taşıyor olacağız" dedi.

Düzenlenen basın toplantısının ardından gün sonunda fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İsveç Konsolosu Therese Hydén, şirket yetkilileri ve davetliler katıldı. Fabrikanın tanıtımın yer aldığı bir sunum ile başlayan törende konuşan Müdür Ayça Eroğlu çalışmalarının 2012 yılında bu yana ülke için olduğuna dikkat çekti. Eroğlu, "Birleşmemizden bu yana endüstriyel fonlar, hava dağıtım ekipmanları, soğutma ekipmanları, klima santralleriyle yapmış olduğumuz pazar gelişmemizin yanında bu coğrafyadan daha fazla üretim yapabilmek ve dış pazarlara açılabilmek için makina, teknoloji, bina yatırımı ve en önemlisi de nitelikli insan kaynakları yatırımı 2012'den beri iki tarafında kesiştiği stratejiler" diye konuştu.

Kocaeli'nin sanayi açısından çok önemli bir kent olduğuna ve açılışı yapılan fabrikanın Türkiye ekonomisine yapacağı katkıya değinen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Kocaeli Türkiye'nin nüfus itibariyle baktığımızda 10'uncu büyük şehri. Ancak sanayisine baktığımızda Türkiye'nin başkenti diyebileceğimiz ve ilk sıralarda yer alan bir il. 12 Organize Sanayi Bölgesi'nde 105 bini aşan çalışanıyla sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir kent. Kocaeli gümrüklerinden yapılan dış ticarete baktığımızda Türkiye'nin dış ticaretinin yaklaşık yüzde 18'i gerçekleşmektedir. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir konumda yer almış olması, lojistik anlamda önemli avantajlara sahip olması yatırıcımlar için önemli bir cazibe noktası oluşturuyor. Bu anlamda, bu fabrikada, bu bölge tercih edilerek yapılmış.Gerek Kocaeli ekonomisine gerek Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı gerçekleştirildi, Vali Hüseyin Aksoy fabrikada incelemelerde bulundu.