Tuzla-Çayırova bağlantı yolu yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasına kolay ulaşılması için çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Yeni yollar trafik akışını hızlandırırken, bu yollar alternatif ulaşım güzergâhı olarak da kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi bu amaçla ulaşım projelerini aralıksız sürdürüyor. Çayırova'da gerçekleştirilen proje ile komşu il İstanbul ile kolay bağlantı sağlanacak. Tuzla- Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen bağlantı yolu çalışması ile iki bölge arasında ulaşım artık kolayca yapılabilecek.

Uygulama çalışmaları devam eden projede köprü ayakları inşa ediliyor. Üç köprü ayağında temel beton işleri yapılırken diğerlerinde kazı ve demir uygulamaları gerçekleştiriliyor. Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80 Karayolu'na doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi- Çayırova arasındaki ulaşım sorunu, bağlantı yolları ile ortadan kalkacak. Bugün itibariyle Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri projenin tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne kolay ulaşım sağlayacaklar.

Proje kapsamında 2 bin 500 metre yol imalatı da gerçekleştirilecek. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir, bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapılacak. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirilecek. Yollara 5 bin 600 metrekare parke, 10 bin 150 metre bordür döşenecek. Yollarda 11 bin 725 ton asfalt malzeme kullanılacak.