Tuzla ve Çayırova yolları bağlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte rahat ve kesintisiz ulaşım için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından bölgeler tespit edilerek buralarda trafik akışını kolaylaştıracak çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Çayırova ile Tuzla Şifa Mahallesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak bağlantı yolları çalışması gerçekleştiriliyor. Proje ile iki bölge arasında yeni köprü ve yollar yapılarak Şifa Mahallesi ve Çayırova'nın birbirine bağlanması sağlanacak. Mevcut durumda ayak temellerinde kazı, montaj ve fore kazık süreklilik testleri devam ediyor.

Projenin hizmete girmesiyle E-80'e bağlantı sağlanarak hem doğu-batı hem de kuzey güney yönlü trafik akışı gerçekleştirilecek. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmında inşa edilecek köprü ve bağlantı yolları iki bölgeyi birbirine bağlayacak. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü imalatı yapılıyor.