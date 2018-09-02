“U” dönüşü yapmak isteyen kamyonla otomobil çarpıştı. 1 yaralı

Kazada otomobil içerisinde sıkışan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Uzunçiftlik Mahallesi ışıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta “U” dönüşü yapmak isteyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Ankara istikametinde seyir halinde olan Kadir E. idaresindeki 41 RF 876 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde Taner Ç. sıkışarak yaralandı. Kamyon sürücüsü olay yerinden aracı ile kaçarken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Taner Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Taner Ç., Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yol, otomobilin çekici yardımı ile kaldırılması ile tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.