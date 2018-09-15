Ücretsiz aktarma dönemi başlıyor

İzmit şehir içi ulaşımında vatandaşlarımızın daha sık seferler ile daha hızlı ulaşımını sağlamaya yönelik olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nca özel halk otobüsleri nezdinde ücretsiz aktarmalı uygulama başlıyor. Bu uygulama kapsamında; 56 nolu Gültepe - Yahya Kaptan hattı iptal edildi. Bunun yerine 55 - 126 ve 138 Nolu hatlar ücretsiz aktarmalı olarak çalışacak.

Yeni uygulama 17 Eylül tarihinden itibaren başlayacak.