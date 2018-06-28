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28 Haziran 2018 11:12

Ücretsiz salonlar Temmuz’da açılıyor

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin şehrin bir çok noktasında bulunan kadınlara yönelik spor salonları Temmuz ayında tekrar faaliyete başlayacak.

Ücretsiz salonlar Temmuz’da açılıyor

28 Haziran 2018 11:12


Yaz sezonu ve Ramazan nedeniyle salonlardaki faaliyetlere ara verildiğini hatırlatan yetkililer, “Belediyemizin Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi, Yuvam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Kuruçeşme Kültür Merkezi, Akmeşe Kültür Merkezi, Belsa B/Blok, Kent Konut, 42 Evler Körfez, Malta, Tüysüzler, Yenidoğan, Ayazma, Arızlı TOK ve Bekirdere mahallesinde bulunan ücretsiz fitnes salonlarından yararlanmak isteyen kadınlar zaman geçirmeden kayıt yaptırsınlar. Kayıtlar Belsa A Blok 4. kattaki spor biriminde yapılmaktadır” dediler.


Temmuz ayı ortasında faaliyete geçecek fitness salonları hafta içi 09.00-16.00 saatleri hafta sonunda da 18.00- 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.


Öte yandan İzmit’teki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere oyun grubu, açık alan spor aletleri alımı, montajı ve kauçuk zemin kaplamayla ilgili ihaleye 2 firma katıldı. iki kısım halinde gerçekleştirilen yaklaşık maliyeti 1 milyon 659 bin lira olan ihalenin birinci kısım ihaleye 1 milyon 707 bin lira ve 1 milyon 599 bin liralık iki teklif verildi.


Yaklaşık maliyeti 1 milyon 746 bin lira olan ikinci kısım ihalesine ise 1 milyon 660 ve 1 milyon 729 bin liralık teklifler yapıldı. Komisyon teklifleri değerlendirip işi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.




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