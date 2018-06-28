Ücretsiz salonlar Temmuz’da açılıyor

Yaz sezonu ve Ramazan nedeniyle salonlardaki faaliyetlere ara verildiğini hatırlatan yetkililer, “Belediyemizin Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi, Yuvam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Kuruçeşme Kültür Merkezi, Akmeşe Kültür Merkezi, Belsa B/Blok, Kent Konut, 42 Evler Körfez, Malta, Tüysüzler, Yenidoğan, Ayazma, Arızlı TOK ve Bekirdere mahallesinde bulunan ücretsiz fitnes salonlarından yararlanmak isteyen kadınlar zaman geçirmeden kayıt yaptırsınlar. Kayıtlar Belsa A Blok 4. kattaki spor biriminde yapılmaktadır” dediler.

Temmuz ayı ortasında faaliyete geçecek fitness salonları hafta içi 09.00-16.00 saatleri hafta sonunda da 18.00- 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Öte yandan İzmit’teki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere oyun grubu, açık alan spor aletleri alımı, montajı ve kauçuk zemin kaplamayla ilgili ihaleye 2 firma katıldı. iki kısım halinde gerçekleştirilen yaklaşık maliyeti 1 milyon 659 bin lira olan ihalenin birinci kısım ihaleye 1 milyon 707 bin lira ve 1 milyon 599 bin liralık iki teklif verildi.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 746 bin lira olan ikinci kısım ihalesine ise 1 milyon 660 ve 1 milyon 729 bin liralık teklifler yapıldı. Komisyon teklifleri değerlendirip işi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.