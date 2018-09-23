Ücretsiz Spor Okulları'nda yeni dönem başlıyor

Spora ve sporcuya desteğini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ücretsiz Spor Okullarında yeni dönem eğitimleri 1 Ekim'de başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ücretsiz Spor Okulları, yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklara spor eğitimi vermeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun talimatıyla ve sporun tabana yayılması hedefi ile 6 yıl önce hayata geçirilen Ücretsiz Spor Okulları, ilk ve ortaokul öğrencilerinin spor kültürü ile yetişmesine olanak sağlayacak. 17 Eylül tarihi itibariyle başvuruların alınmaya başlandığı Ücretsiz Spor Okulları'nda yeni dönem 1 Ekim'de başlayacak.

Çocukların spor kültürü ile büyümesine olanak sağlayan Ücretsiz Spor Okulları, 12 ilçede 96 tesiste hizmet veriyor. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin katılabileceği Ücretsiz Spor Okulları, bu yıl da satranç, masa tenisi, basketbol, cimnastik, atletizm, voleybol, badminton, izcilik, yüzme ve güreş olmak üzere 10 ayrı branşta eğitim verecek. Açıldığı günden bu yana Ücretsiz Spor Okulları'ndan 79 bin 508 öğrenci yararlandı.