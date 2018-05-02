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02 Mayıs 2018 11:50

Üçüncü kapalı semt pazarı Barbaros Mahallesi’ne

Başiskele Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına yapılan modern semt pazarlarının üçüncüsü Barbaros Mahallesi’nde yapılacak.

Üçüncü kapalı semt pazarı Barbaros Mahallesi’ne

02 Mayıs 2018 11:50


Başiskele Belediyesi, vatandaşların her zaman taze meyve ve sebze bulabildikleri semt pazarlarını tek tek yeniliyor. Bu kapsamda ilçede Kullar Yakacık Mahallesi ve Yeniköy Merkez Mahallesi kapalı semt pazarlarının ardından üçüncü kapalı pazar için çalışmalara başlandı. Perşembe günleri Barbaros Mahallesi Millet Caddesi’nde kurulan semt pazarı için Yürüyüş Caddesi’nde kapalı semt pazarı inşa ediliyor. Alanda çalışmalar dere ıslahı ile başladı.


Başiskele’nin en büyük pazar yeri olma özelliğini taşıyan Barbaros Mahallesi kapalı semt pazarının toplam alanı 13 bin 270 metrekare olacak. Kadın, erkek ve engelli tuvaletleri, çay ocağı, zabıta odası, mescit, yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanı, dinlenme alanı ile 124 araçlık otopark pazar alanında bulunacak.




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