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10 Haziran 2018 10:41

Ulaşımda yaz dönemine geçiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UlaşımPark, yaz dönemi sebebi ile ulaşım araçlarının sefer saatlerinde değişikliler yapıyor.

Ulaşımda yaz dönemine geçiliyor

10 Haziran 2018 10:41


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerini yürüten UlaşımPark, bazı otobüs hatlarında ve Akçaray tramvay hattında yaz dönemi çalışma sistemine geçiyor. 11 Haziran itibariyle geçilecek olan yaz dönemi sistemine göre, hat numaraları verilen otobüs hatlarının sefer saatlerinde düzenlemeler yapılıyor.


Kocaelililer tarafından sık sık kullanılan Akçaray tramvay hattında, yaz dönemine girilmesi nedeniyle hareket saatlerinde değişiklik yapıldı. Akçaray, yaz saatleri uygulamasına göre İzmit şehirler Arası Otobüs Terminali’nden sabah saat 06.10 ile gece 01.00’e kadar seferlerini sürdürecek. Sekapark’tan ise sabah 06.30 ile gece 01.00 saatleri arasında Kocaelili vatandaşlara hizmet verecek. Böylece son seferini gece 24.00’te yapan Akçaray, seferlerini 1 saat daha uzatmış olacak. Yaz saati uygulamasında yoğun zamanlarda sefer aralıkları hafta içi ve Cumartesi günleri 7,5 dakikada bir olan Akçaray, saat 20.00’den sonra 10 dakika bir sefer yapacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’a bağlı 13, 16, 70, 80, 85, 170, 175, 190, 210, 240, 245, 255, 265, 305, 310, 410, 420, 490, 500, 510, 515, 550, 580, 630, 710, 750, 755 ve 800 numaralı hatların sefer saatlerinde düzenlemeler yapılıyor.




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