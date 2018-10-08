UlaşımPark mühendislerinden tasarruflu sistem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akçaray tramvay hattını işleten UlaşımPark A.Ş mühendis ve teknikerleri, otomatik ray yağlama sistemini geliştirilerek maliyeti yaklaşık yüzde 60'a düşürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Akçaray tramvay hattı, 2017 yılından itibaren Kocaeli halkına hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından genel anlamda memnuniyet duyulan Akçaray tramvay hattındaki araçlar, seyir halindeyken bazı bölgelerde sürtünmenin etkisi ile ses çıkartıyor ve bu bölgelerdeki vatandaşlar bu sesten rahatsız oluyordu. Bu seslerin önüne geçmek için otomatik yağlama sistemi devreye alındı. Tamamı yerli olan bu sistem UlaşımPark mühendisleri tarafından geliştirildi. Akçaray tramvay hattı, vatandaşlar tarafından genel anlamda memnuniyet kazanmasına rağmen az da olsa bazı sorunlarla karşılaşıyordu. Bu sorunların en önemlisi ise tramvayların seyir halinde iken çıkardığı sürtünme sesiydi. UlaşımPark yetkilileri tarafından konu ile alakalı inceleme ve analizler gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde tramvayın dönüş yaptığı viraj bölgelerinde olağandan fazla ses geldiği tespit edildi. Aynı zamanda raylardaki aşınmalardan dolayı zamanla rayın kullanım ömründe de kısalmalar oluşacağından ‘'Otomatik Yağlama Sistemi'ne ihtiyaç duyuldu.

Belirlenen ihtiyaç doğrultusunda harekete geçen UlaşımPark A.Ş. mühendisleri tramvayın viraj bölgesinde normalden fazla gelen bu sesi minimize etmek için çalışmalar başlattı. UlaşımPark A.Ş. mühendis ve teknikerleri AR-GE çalışmaları neticesinde virajlardaki sürtünme sesini kesmek için ‘'Otomatik Yağlama Sistemi'ni geliştirip aktif hale getirdi. Parçaların temini ve hat üzerindeki uygulaması tamamen mühendis ve teknikerler tarafından gerçekleştirilen sistem, aktif halde çalışıyor. Şimdilik adliye önündeki viraja yapılan sistem, diğer virajlarda da uygulamaya konulacak. Yapılan incelemeler doğrultusunda, aynı otomatik yağlama sistemini pazarlayan yabancı firmalara göre; projenin kurulma maliyeti yüzde 60 oranında daha düşük olduğu söylenebilir. Aynı zamanda çalışma şekli bakımından ithal sistemlere göre daha çok fonksiyona sahip ‘'Otomatik Yağlama Sistemi'' yurt dışından temin edilseydi 80-100 bin Türk lira arasında maliyet olacaktı. Ama yerli ve milli olarak UlaşımPark mühendisleri tarafından yapılan bu sistem 35 bin Türk lirasına mal edildi.