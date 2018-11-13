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UlaşımPark TÜRSİD'e ev sahipliği yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katılımıyla UlaşımPark A.

Ş, Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği 11. araç komisyon toplantısına ev sahipliği yaptı.



UlaşımPark'ın ev sahipliğini yaptığı 1Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği 11. Araç Komisyon Toplantısına Metro İstanbul A.Ş. , Burulaş, Antalya Ulaşım A.Ş., Estram, Konya Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metro A.Ş., Ego, GaziUlaş ve Kayseri Ulaşım A.Ş. katılım sağladı. 9 farklı ilden, toplamda 26 kişinin katıldığı toplantıda, sektörde yaşanan problemlerin yanı sıra yerli araç alımı konusunda istişareler yapıldı. Toplantıda yerli alım için görüşmeler gerçekleştirilirken, konu hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Ayrıca belediyeler arası alt komisyonlar oluşturularak iyileştirme ve verimlilik çalışmaları yapılması kararlaştırıldı

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