Ulaşımpark'a ödül

Kocaeli'nde toplu taşıma iştiraklerinden biri olan Ulaşımpark hizmetlerinden dolayı belge almaya hak kazandı. UlaşımPark Genel Müdürü Yasin Özlü, elde edilen belgeyi Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na takdim etti. UlaşımPark Akçaray hattının denetime tabi tutulduğu kalite belgesinde, kısa sürede başarıya ulaşarak belge almasını memnuniyetle karşılayan Başkan Karaosmanoğlu, “Ulaşımda kalite ve verilen hizmetten duyulan memnuniyet bizim için önemlidir. Bu başarı nedeniyle Ulaşımpark ailesini tebrik ediyorum” dedi.

UlaşımPark'ın, 'Kent İçi Raylı Toplu Taşıma Hizmetleri' belgesini alarak sektöründe bir ilke imza attığını ifade eden Genel Müdür Yasin Özlü “Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nun hizmette en iyi kaliteyi yakalayacaksınız talimatını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha kaliteli hizmeti halkımıza ulaştırmak için daha çok çalışacağız” diye konuştu.

UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü, Türkiye'de bu belgeyi alan ilk kurum oldukları için memnuniyet duyduğunu dile getirirken, “Müşteri odaklı değil misafir odaklı hizmet için çıkılan bu yolda 12 tramvay ve 336 otobüs ile yola devam ediyoruz. Kocaeli'nde gerek otobüs gerek tramvay hizmeti vermenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Akçaray hattında gerçekleşen denetlemenin başarıyla sonuçlanması bize mutluluk vermiştir. Bu belge aynı zamanda var olan hizmet anlayışımızın taçlandırılmasıdır” diyerek açıklamalarını tamamladı.Belgenin alınma süreci normal şartlarda 1 yıl iken UlaşımPark A.Ş. belgenin kazanılma süresini minimum seviyeye indirerek belgeyi sadece 5 ayda almaya hak kazandı.