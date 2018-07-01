Ulus Semt Polikliniği inşaatında son aşamaya gelindi

4 bin 788 metrekare alan üzerine inşa edilen Ulus Semt Polikliniği’nde kaba inşaat çalışmaları tamamen biterken ince işçilik çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Çevre düzenlemeleri devam eden Ulus Semt Polikliniği yakın zamanda bölgeye hizmet etmeye başlayacak.

Ulus Semt Polikliniği’nde 112 Acil Sağlık hizmeti başta olmak üzere; 12 adet poliklinik, laboratuar, röntgen odası, enjeksiyon ve müşahede odaları yer alacak. Poliklinikte ayrıca 2 adet kaplı spor salonu da bulunuyor. Ulus Semt Polikliniği bünyesinde barındıracağı ruh ve sinir hastalıkları bölümüyle de Kocaeli’nde bir ilk olma özelliğini de taşıyor. Bölgenin sağlık alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan semt polikliniğinde hummalı çalışma sürüyor.