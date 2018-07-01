Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 12:17

Ulus Semt Polikliniği inşaatında son aşamaya gelindi

Sağlık alanındaki yatırımlara bir yenisini daha ekleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in vizyon projeleri arasında yer alan Ulus Semt Polikliniği inşaatında çalışmalar son aşamaya geldi.

Ulus Semt Polikliniği inşaatında son aşamaya gelindi

01 Temmuz 2018 12:17


4 bin 788 metrekare alan üzerine inşa edilen Ulus Semt Polikliniği’nde kaba inşaat çalışmaları tamamen biterken ince işçilik çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Çevre düzenlemeleri devam eden Ulus Semt Polikliniği yakın zamanda bölgeye hizmet etmeye başlayacak.


Ulus Semt Polikliniği’nde 112 Acil Sağlık hizmeti başta olmak üzere; 12 adet poliklinik, laboratuar, röntgen odası, enjeksiyon ve müşahede odaları yer alacak. Poliklinikte ayrıca 2 adet kaplı spor salonu da bulunuyor. Ulus Semt Polikliniği bünyesinde barındıracağı ruh ve sinir hastalıkları bölümüyle de Kocaeli’nde bir ilk olma özelliğini de taşıyor. Bölgenin sağlık alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan semt polikliniğinde hummalı çalışma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç