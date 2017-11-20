Uluslararası öğrenciler Avluburun İlkokulu’nu ziyaret ettiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Birimi, Kartepe Avluburun Köyü’ne konuk oldu. Buradaki köy okulunu ziyaret eden uluslararası öğrenciler, geldikleri ülkeler ve kültürleriyle ilgili olarak minik dostlarına bilgi verdi. Oldukça sıcak geçen ziyarette, köy okulu öğrencileri, uluslararası öğrencilerle sohbet edip, kültür alış verişinde bulundular.

“Bi’ Dünya Bilgi Projesi” kapsamında gerçekleşen okul ziyaretine, Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Fas, Filistin, Yemen, Somali, Karadağ, Hindistan, Ürdün, Afganistan ve Sudan vatandaşı öğrenciler katıldı. Avluburun Okulu öğrencileri, kendilerini ziyarete gelen büyüklerini okul bahçesinde karşıladı. Uluslararası öğrenciler daha sonra okul salonunda minik dostlarına, geldikleri ülkelerle ilgili sunum yaptı. Bi Dünya Projesi sayesinde farklı ülkeleri, o ülke vatandaşlarının anlatımıyla dinleyen öğrencilerin bu şansı; “Avluburun Nere, Somali Nere. Ama Bi Dünya Projesi mesafeleri yakınlaştırıyor” dedirtti.

Uluslararası öğrenciler Kocaeli’nde eğitim hayatları ile ilgili minik dostlarına bilgi verdi. Kocaeli’nde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini anlatan uluslararası öğrenciler, “Bizler ülkelerimizden çok uzakta başka bir ülkede ve şehirde öğrenim görüyoruz. Çok zor görünebilir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde kendimizi başka bir ülkede gibi hissetmiyoruz. Bize kendi evladı gibi davranan Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu var. Her sıkıntımızda yanımızda oluyorlar. O nedenle çok şanslıyız” dedi.

Uluslararası öğrenciler, sunumda Avluburun Okulu öğrencilerine çeşitli tavsiyelerde bulundu. Kendilerini dikkatle dinleyen minik öğrencilerden derslerine iyi çalışmalarını isteyen uluslararası öğrenciler, “Bunun yanı sıra mutlaka bir lisan öğrenin. Bizler burada Türkçeyi de öğrendik ve geliştiriyoruz. Dil bilmek insanları birbirlerine yaklaştırır ve size büyük katkı sunar” dediler.