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01 Aralık 2017 13:33

Uluslararası Pişmaniye Festivali projesine ödül geldi

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7.

Uluslararası Pişmaniye Festivali projesine ödül geldi

01 Aralık 2017 13:33

’si düzenlenen Altın Karınca Proje Yarışmasında İzmit Belediyesi’nin Uluslararası Pişmaniye Festivali ödüle layık görüldü.


Yerel Kalkınma ve İşbirliği kategorisinde Uluslararası Pişmaniye Festivali ile birinciliği elde eden İzmit Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Bangaledaş’de olması sebebiyle Başkan Vekili İbrahim Bulut aldı. Başkan Vekili Bulut’a ödülü Marmara Belediyeler Birliği Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal verdi. 262 projenin yarıştığı ve belediyecilik anlamında en prestijli yarışmalardan biri olan Altın Karınca’dan ödül kazanmanın heyecan ve mutluluğu içinde olduklarını söyleyen Başkan Vekili Bulut, “Bu ödül güçlü ve büyük bir aile olan İzmit Belediyesin eseridir. Şehrimizin markası olan pişmaniye unutulmaya yüz tutmuşken Belediye Başkanımız sayesinde tekrar hatırlanıp marka haline geldi. Bu ödül aynı zamanda pişmaniye markasının da taçlandırılmasıdır” dedi.




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