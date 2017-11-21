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21 Kasım 2017 14:40

Ümitler Judo 1. Lig şampiyonu Kağıtspor oldu

Kocaeli Büyükşehirli judocular, Ümitler Türkiye Judo 1.

Ümitler Judo 1. Lig şampiyonu Kağıtspor oldu

21 Kasım 2017 14:40

Ligini namağlup tamamlayarak, adını tarihe yazdırdı.


Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Ümitler Türkiye Judo 1. Ligi Düzce Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.17 kulüpten 210 seçkin judocunun tatamiye çıktığı müsabakalarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular 1. etaptaki yenilmezlik serisini devam ettirerek 2. etap sonunda namağlup şampiyon oldu. Şampiyonayı Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Düzce GHSİ Müdürü Feyzullah Dereci ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Fatih Özkaraaslan da izledi.


Düzce Spor Salonu’nda yapılan Ümitler 1. Lig 2. Etap (Karma) final karşılaşmaları sonunda şampiyonluğunu ilan eden kulüp 54 puanla Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor oldu. 17 kulübün mücadele ettiği karşılaşmalar sonunda 51 puanla İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, EGO Spor Kulübü averaj ve 45 puanla üçüncü, aynı puanla Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü dördüncü oldu. İzmir Olimpik Spor Kulübü ile müsabakalara katılmayan Samsun Balcı ve Trabzonspor kulüpleri ise ligden düşen takımlar oldular.


Şampiyonu belli edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karşılaşması izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Nefes kesen karşılaşmanın sonunda gülen taraf 6-2’lik skorla mavi beyazlı takım oldu. Müsabaka sonunda dereceye giren takım sporcularına kupa ve madalyaları; Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Düzce GHSİ Müdürü Feyzullah Dereci ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.




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