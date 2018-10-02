UMKE ekiplerinin arama kurtarma tatbikatı nefes kesti

Kocaeli'de düzenlenen ve gerçeğini aratmayan arama ve kurtarma tatbikatında göçükte ve trafik kazasındaki yaralılar, UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 76 gönüllü üyesinin katılımı ile nefes kesen bir tatbikata imza attı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde gerçekleşen tatbikatta UMKE ekipleri, göçük altında trafik kazasında mahsur kalan yaralıları kurtardı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Afet Birimi Hizmetleri koordinatörlüğüyle yapılan eğitimde, UMKE Sorumlusu Ercan Kalabaş, Adem Kurtoğlu, Bahattin Koçyiğit, Dr. Aysun Akalın, Yasemin Gözkonan Kahveci, Gülistan Dağ, İlkay özgün, İsmihan Alparslan, Murat Göksoy, Neziha Mert, Yasemin Gözkonan Kahveci ve Düzce il Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Murat Yıldız eğitmen olarak görev aldı.

İl sağlık müdürleri yakından takip etti

Gerçeği aratmayan UMKE ekiplerinin katılımı ile gerçekleşen tatbikatı, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve Düzce İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan takip etti. Yetkililerden UMKE'nin çalışmaları hakkında bilgiler alan il sağlık müdürleri, ekipleri göstermiş oldukları başarılı tatbikat nedeni ile tebrik ettiler.